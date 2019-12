The Fiend enfrentará a Daniel Bryan, The Miz o King Corbin en Royal Rumble 2020. Los tres luchadores disputarán este próximo viernes una Triple Amenaza para determinar al nuevo retador al Campeonato WWE. Por lo que se sabe, va a ser un mano a mano, pero no sería una sorpresa que los cuatro se vieran las caras en un Fatal-4 Way. Por el momento, habrá que esperar a ver qué ocurre en el nuevo episodio de SmackDown. ¿Se involucrará de alguna forma el campeón en el combate?

Salvo cuando Vince McMahon toma ciertas decisiones, el público disfruta mucho de lo que está haciendo el demonio. Bray Wyatt siempre ha sido capaz de sorprender a los espectadores y de hacerse con ellos, más allá de si sus personajes están en un bando u otro. No sólo atrae a los aficionados, sino también a sus propios compañeros, que además tienen la suerte de ver mucho más pues están con él en el vestidor, entre bastidores o incluso fuera de WWE. Y uno de ellos es Rey Mysterio.

► Rey Mysterio opina de The Fiend

No sabemos qué relación tienen fuera de los encordados, pero el Campeón de Estados Unidos comentó esto de su compañero a Sportskeeda:

«¡Creo que es un genio! Es un genio. Está en sus raíces, en su sangre. Es un luchador de tercera generación, como su hermano, pero está desarrollando un legado por su cuenta. Está muy motivado y sabe hacia dónde va y lo que está haciendo con su personaje».

Recibir buenas palabras de una de las más grandes leyendas de la historia de la lucha libre no es poca cosa. Como poco, es una confirmación de que Wyatt está haciendo las cosas muy bien.

El viernes el Universo WWE verá cómo continúa su camino, quien se sitúa como su nuevo oponente, quien será su próxima víctima.