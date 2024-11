Rey Mysterio no se ve trabajando como rudo

Rey Mysterio ha tenido una gran carrera en la lucha libre profesional, y con sus innumerables logros se ha ganado un merecido lugar en el Salón de la Fama WWE. Además, es uno de los luchadores más queridos de toda la industria y durante toda su carrera ha trabajado siempre en el bando bueno, ganándose el apoyo del público no solo por su talento, sino también por su resiliencia.

► Es difícil ver a Rey Mysterio como el tipo malo

Durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet, se le preguntó a Rey Mysterio si alguna vez estuvo cerca de volverse rudo en la WWE y por qué nunca sucedió. El miembro de Salón de la Fama WWE recordó una vez en la que pensó en la idea mientras trabajaba con su hijo Dominik Mystero, mientras mencionaba que tuvo una conversación rápida con Vince McMahon sobre la posibilidad de traicionar a su hijo y continuar la historia a partir de allí. Sin embargo, esto no prosperó cuando Rey le pidió la opinión a algunos colegas, quienes mencionaron que los fanáticos no hubieran creído que fuera a ser un tipo malo.

«Recuerdo haberlo mencionado una vez cuando Dom y yo estábamos trabajando juntos. Se lo comenté a Vince, y fue breve, como si tal vez pudiera volverme contra Dom, y continuaríamos con algo en esa línea. Pero al recibir comentarios de algunos de mis colegas, dijeron: ‘Oh, eres como el técnico que nunca podría ser un villano; eres como Ricky Steamboat’. Nadie podría verte nunca como un villano. No creo que se lo crean. Me alegro de haberlos escuchado y de que ellos no me hayan escuchado a mí, porque lo mejor que podría haber pasado es que Dom se convirtiera en el villano y fuera el malvado”.

Eventualmente, fue Dominik el que terminó traicionando a su padre y convirtiéndose en el villano de esta historia entre padre e hijo, y evidentemente resultó siendo una gran decisión, puesto que esta nueva faceta (incluyendo la unión a The Judgment Day) le permitió a «Dirty Dom» elevar su carrera.