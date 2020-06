El hijo de Rey Mysterio, Dominik, regresó el lunes pasado a la televisión de WWE por primera vez desde noviembre pasado; sin embargo, hoy ya es un luchador más pulido y, desobedeciendo a su padre, le hizo frente a Seth Rollins en Monday Night Raw, a la vez de que logró evitar el ataque de sus discípulos, ganando este "primer asalto" a nombre de su padre, quien resultó lastimado por el propio Rollins.

► Rey Mysterio no quiere perder contra su hijo

Rey Mysterio no se retirará, pero aún no tiene el alta médica para luchar todavía, ya que su ojo aún está sanando en los últimos días, luego del ataque sufrido a manos de Seth Rollins Sin embargo, no pierde las esperanzas de volver a luchar y por ello amenazó a Seth Rollins con propinarle un 619 la próxima vez que lo vea a la cara.

Durante una entrevista en Rock Around the Ring, le preguntaron a Rey Mysterio sobre su inminente combate final. No está claro cuándo se retirará definitivamente, pero es lógico pensar que a su carrera no le quedan muchos años, por lo que es una idea que seguramente está conemplando; no obstante, la leyenda de la WWE manifestó que odiaría enfrentar a su hijo en su últio encuentro. Por supuesto, él no tiene la última palabra, aunque dejó muy en claro de que no es la forma en que quiere salir.

"Eso es algo que odiaría. Odiaría salir y que mi hijo me derrote en mi último encuentro. Creo que la antorcha ya fue entregada y eventualmente volverá el día en que compartamos el mismo ring y actuemos frente a los fanáticos. Ahí es cuando se le pasará la antorcha".

Rey Mysterio planea pasarle la antorcha a Dominik, pero no luchando o perdiendo contra él, sino luchando junto a él, lo que sería el único hito que le faltaría para completar su carrera, según lo manifestado por el enmascarado en diciembre pasado.