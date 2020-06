Rey Mysterio lleva varias semanas sin luchar, y aunque amenazó con retirarse, no ha ocurrido tal cosa y lo hemos visto en los dos shows más recientes de WWE Raw interactuando mediante videoconferencia. En el más reciente, dio un mensaje de esperanza a sus fans: no se retirará, pero aún no tiene el alta médica para luchar todavía, ya que su ojo aún está sanando en los últimos días, luego del ataque sufrido a manos de Seth Rollins, aunque persiste la posibilidad de una lesión permanente en la córnea. Sin embargo, se atrevió a amenazar a Seth Rollins y decirle que la próxima vez que lo viera, le caería encima para conectarle el 619

En el mismo programa del lunes pasado, Seth Rollins invitó a Rey Mysterio y a su hijo Dominik Gutiérrez al programa de Raw de esta noche, y aunque no han aceptado públicamente, es un hecho que al menos uno de los dos estará allí.

Rey Mysterio recientemente recurrió a su cuenta Twitter para compartir capturas de pantalla de su conversación con su hijo Dominik. Los mensajes indican que el jóven talento de la WWE se dirige al Performance Center para "encargarse de ciertos asuntos" en Raw. Este tuit fue publicado solo unas horas antes de que el episodio de esta noche.

Del intercambio de textos entre Rey Mysterio y su hijo Dominik, los espectadores se han dado cuenta de que este último tiene algunas cosas planeadas y todo tiene que ver con Seth Rollins. En las capturas de pantalla, podemos ver a Rey Mysterio suplicando a su hijo que regrese a casa, pero parece que Dominik se ha decidido a ir por el Monday Night Messiah y le dice a su padre que confíe en él.

Rey Mysterio recurrió a Twitter para compartir esta conversación personal y declaró que no hay necesidad de que Seth Rollins incluya a su hijo dentro de su rivalidad. También dijo que Dominik está reaccionando con ira porque quiere defender a su padre.

There comes a day as parents, we no longer make decisions for our children, they make decisions for themselves.@WWERollins, this is between me and you. Don’t bring my son into this. He’s reacting from anger to defend his father. One day, you’ll know what I mean. pic.twitter.com/udb8jBjNWa

— ♛Rey Mysterio❔ (@reymysterio) June 15, 2020