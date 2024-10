Rey Mysterio: «Mi gran orgullo con Dominik es…»

Olvidando la rivalidad que mantienen desde hace dos años, el miembro del Salón de la Fama de WWE Rey Mysterio tiene que estar tremendamente orgulloso de su hijo, Dominik. ¿Cómo no podría ser así? En tan poco tiempo, el integrante del Judgment Day se ha ganado por derecho propio su sitio en la compañía.

► La traición de Dominik

Pero, dentro de todos los motivos, de todos los momentos, que pueden hacer sentir así a su padre, ¿cuál sería el número uno? Por ello le preguntaron recientemente a «The Great Mask of All Time» en The Schmo cuando realizó una visita a la NASCAR con su compañero de vestidor Braun Strowman:

“Creo que el momento en que se volvió contra mí y Edge. Creo que fue un momento muy… es un momento al que no quiero volver a recordar, pero el hecho de que hizo lo que hizo, decidió tomar su propio camino, lo entiendo muy bien, pero al final del día, no cruces mi camino una vez más porque le voy a dar una golpiza.”

► El adiós de Rey

Algo que también hará orgulloso a Mysterio será cuando se retire y «Dirty Dom» sea quien continúe con el legado de la familia en la lucha libre. Pero esperemos que para eso falte mucho tiempo. Dicho esto, en el pasado Fanatics Fest NYC, le preguntaron a Rey por cuando colgará las botas:

“Creo que lo que queda es poder planear un bonito atardecer y poder agradecer a todos los que me han seguido y apoyado a lo largo de los años y darles, cuando sea el momento adecuado, una buena despedida. No algo que suceda una vez y luego vuelva a hacerlo de nuevo. Tal vez incluso una gira de despedida, no lo sé. Pero algo que signifique algo para mí y para todos los que estén allí, ya sea en cada ciudad o en un país, esta es la última vez que estaremos juntos.”