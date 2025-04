Rey Mysterio, lesionado a horas de WrestleMania

Anoche en la más reciente edición de SmackDown, vimos cómo Dragon Lee y Rey Mysterio de la LWO, se unieron al mexicano Rey Fénix para vencer a American Made (Brutus Creed, Chad Gable y Julius Creed).

Sin embargo, la noticia no fue esta, sino el hecho de que se lastimó Rey Mysterio y está lesionado. Lo cual, sin duda alguna, ha causado gran preocupación entre los aficionados de WWE.

Todo porque estamos a tan solo horas de su lucha ante El Grande Americano en la primera lucha de WrestleMania 41. Rey Mysterio fue atendido por el doctor Chris Amann y le dio instrucciones a Dragon Lee acerca de cómo terminar el combate sin su presencia:

Looks like Rey consulting with Fenix letting him know what happened, maybe telling him what to do next. Mysterio is definitely hurt somehow. #WWE #SmackDown #WrestleMania pic.twitter.com/dv5DHlkBlc

— John Clark (@johnrclark12) April 19, 2025