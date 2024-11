¿Rey Mysterio heel? Jeff Jarrett imagina cómo sería

Si realmente se llevaran a cabo todas las ideas que surgen para un luchador, un combate, una historia… No hace mucho, leíamos a Eric Bischoff revelando que una vez pensó en fingir su muerte y aparecerse como un fantasma en WCW. ¿Qué? También a Low-Ki contando que quería ser una versión malvada de Rey Mysterio:

«Había potencial para una lucha de dinero Rey vs Rey. Yo perdía la máscara en WrestleMania y ¿ahora quién era? Kaval o Low Ki. Low Ki habría encajado mejor en cuanto a ‘mi*rda, es él.’ Habríamos tenido kilometraje con Low Ki, como un heel, frente a Rey Mysterio como un babyface, y seguir con esa historia por otro año».

Embed from Getty Images

► ¿Rey Mysterio heel?

Y continuamos con «The Great Mask of All Time» recordando que sí fue heel en algún momento de su carrera así como también que hace mucho, mucho tiempo que no, como además que en la actualidad casi sería imposible pues los fanáticos aman demasiado al miembro del Salón de la Fama de la WWE.

Pero imaginemos que así fuera para intentar visualizar la idea que Jeff Jarrett comparte en My World:

«¿Sabes qué? Diste en el clavo. Eso habría sido… Si Rey hubiera aceptado la idea y hubiera sido un cobarde, un [heel] que dijera: ‘Voy a huir de ti’, pero luego, cuando tomara la ofensiva, sacara todo su espectacular arsenal, eso podría haber sido algo muy entretenido de vender.»

Embed from Getty Images

No cabe duda de que sería interesante que eso se hiciera realidad. Pero la verdad es que Rey siempre está ocupando enfrentando a un villano. Sin ir más lejos, durante el episodio de WWE RAW del 18 de noviembre él y Zelina Vega, integrantes de la facción LWO, vencieron a Chad Gable e Ivy Nile, que forman parte de American Made.

Embed from Getty Images