Rey Mysterio habría sufrido una lesión en el último WWE RAW

Durante la reciente edición de Monday Night RAW, Austin Theory derrotó a Rey Mysterio en una lucha que tuvo la interferencia de los demás miembros de The Vision, así como de Dragon Lee y Penta, apoyando al enmascarado; sin embargo, la noticia de fondo es que Mysterio se agarró el brazo con visible dolor mientras el árbitro hacía la señal de la «X» y llamaba al personal médico. Rey no participó en la acción posterior al combate y fue ayudado a regresar a la parte trasera del ring, dejando a los fans con la duda de si lo que vieron era una historia o algo más grave.

► Rey Mysterio no estaría descartado para el Royal Rumble

Rey Mysterio tenía a los fans preocupados tras haber sufrido una apartente lesión en el último Monday Night RAW, pero la última noticia tras bambalinas es un gran alivio antes del Royal Rumble. Esto, gracias a un informe reciente de Dave Meltzer del Wrestling Observer, quien indicó que la creencia inicial es que la lesión no es grave, y que podría formar parte del Royal Rumble este fin de semana.

«Aunque no se han revelado detalles médicos específicos, conversaciones internas sugieren que la situación va por buen camino. Se espera que Mysterio participe en el Royal Rumble de 30 hombres este sábado 31 de enero en Riad, Arabia Saudita.»

Si se confirma lo indicado por Meltzer, es una gran noticia, sobre todo considerando que Mysterio acaba de regresar en noviembre de 2025 tras siete meses de baja por una lesión en la ingle. No obstante, parece que la WWE no tiene planes de eliminarlo del cartel del Rumble y el luchador recientemente compartió en redes sociales una fotografía junto a Penta y Dragon Lee a bordo de un avión, presumiblemente rumbo a Arabia Saudita.