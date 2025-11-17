Rey Mysterio habla de sexo, lucha libre y mucho más

El ícono de la lucha libre y miembro del Salón de la Fama de la WWE Rey Mysterio aborda una variedad de temas y revela muchos detalles curiosos de sí mismo. Todo ello en una reciente entrevista con el rapero Quavo.

► En palabras de Rey Mysterio

«Mi slang favorito en español es ‘Aron’, es como decir ‘órale’.»

«El rapero que me gustaría ver en el ring… quiero ver a Drake. También tendría que poner a Kendrick (Lamar).»

«Para mí, la mejor canción de entrada de WWE… Finn Bálor con la orquesta, Shinsuke Nakamura… pero la que siempre destaca para mí es Real American, de Hulk Hogan. Larga vida a Hulk Hogan. Fui súper fan de la canción de entrada de Shawn Michaels.»

«Al parecer rapeé en uno de los álbumes de WWE, pero fue basura para mí. No es lo mío.»

«Para mí, el derroche más grande fue siempre algo para mis padres. Me encanta gastar en mi familia. Aunque trato de que mi hijo me compre cosas, pero es bien codo.»

«Hubo un rumor de que estaba saliendo con Jennifer Aniston… sí me gusta Jennifer Aniston. También Charlize Theron… tiene algo que me atrae. Crecí enamorado de Halle Berry.»

«Para consejos de citas, creo que no hay nada mejor que ser real y expresar lo que sientes.»

«Mi outfit más icónico… el del Joker se destaca porque representaba una cultura.»

«La primera vez que fui a luchar a México tenía 17 años. Me hice amigo de un publicista en el 94. Él me dijo que usara capa y algo más de superhéroe. Tomé la idea y la llevé a otro nivel. El traje que me puso en el mapa fue el de Halloween Havoc 1997 contra Eddie Guerrero: el de Phantom morado. La única vez que usé cuello de tortuga junto con la máscara. Después de ese, empezaron a venir todos los trajes de superhéroes.»

«Te voy a mandar una máscara hecha a la medida.»

«En una rotación de blunt yo pondría a Snoop, Willie Nelson y Woody Harrelson. También te metería a ti.»

«El mejor movimiento final: RKO. Es fácil de hacer. Para el 619 necesitas algo de qué agarrarte. Escuché que muchos niños rompieron camas tratando de hacer el 619 a sus hermanos. El Walls of Jericho era mi favorito, se lo hacía a mis sobrinos y despertaban bien adoloridos. Después íbamos todos castigados porque yo era el mayor.»

«Después del sexo, lo primero que necesito es algo de beber. También reconectar… y darle otra vez. Segunda ronda.»

«El mejor heel… Eddie cuando era rudo era increíble. Jericho era heel pero te hacía reír. Ric Flair, sin duda. Si querías ser un villano, querías ser como él. Estoy de acuerdo, Vince McMahon era un gran heel. Todos querían madrearlo.»

«La mejor historia: Vince vs Stone Cold.»

«El mejor cinturón de WWE: el cinturón giratorio de John Cena. Al principio decíamos: ‘¿Qué estás haciendo? Eso es historia’. Pero al final tuvo sentido. El cinturón hardcore también era increíble. Me gustaría diseñar uno. Que dejen a los raperos ponerle su estilo. Yo quiero hacer uno.»

«La teoría conspirativa más grande: ¿el hombre llegó a la luna? Yo sí creo que pasó.»

«Si hay aliens… a veces pienso en alguien cercano y digo: ‘Este cabrón es raro’. Si llegan, yo diría: llévenme a dar la vuelta.»

«Mis tenis favoritos: Air Force One. Me encantaba que colaboraran con marcas.»

«Mi álbum sin saltos: The Chronic. Crecí en Cali escuchando a Dre, Pac, Snoop. Mi hijo fue quien me presentó su música (la de Migos) por primera vez.»

«Mi Mount Rushmore de leyendas WWE: Hulk Hogan, Bret Hart, Macho Man Randy Savage y Eddie Guerrero.»

«El mejor rapero Mount Rushmore: sin duda Lil Wayne. ¿Entraría Nas? Yo creo que sí. Me encantan Kendrick y Drake; los pongo por la generación reciente.»

«La peor leyenda de WWE… yo diría Ted DiBiase, el Hombre del Millón de Dólares. Tenía a Virgil de guardaespaldas.»

«Peor tendencia de moda: los skinny jeans. Yo los usaba y luego dije: ‘¿Qué diablos estaba pensando?’»

«Mi peor frase icónica de WWE: Billy Gunn—‘I’m an ass man’. Basura. A mí me encanta la de Stone Cold… ‘What?’»

«Mi peor compra: un Maserati Quattroporte. Me dio tantos problemas en el primer año que lo llevé al taller como cuatro veces.»