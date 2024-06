►Rey Mysterio explica por qué lo traicionan tanto

Rey Mysterio no ha tenido mucha suerte en el pasado cuando ha querido contar con sus amigos para cuidarle las espaldas, desde Eddie Guerrero, Chavo Guerrero, Batista, Dominik, Santos Escobar y recientemente: Carlito.

Por citar a los que lo han traicionado en su paso por la WWE.

Literal a Mysterio le sale la célebre frase del Chapulín Colorado: «Se aprovechan de mi nobleza».

Pues bien, él tiene algo que decir al respecto.

En una entrevista con Bleacher Report, le preguntaron a Mysterio por su curioso récord de traiciones, a lo que él respondió.

«Soy demasiado amigable con la gente, no sé cómo enojarme y no puedo ser el tipo malo, ni siquiera en mi casa. A veces mi esposa me dice: ‘Tienes que mostrarles un poco más de actitud’. Yo soy tan tranquilo. Soy tan relajado. No puedo cambiar ese carácter que he tenido durante tantos años, toda mi vida. Siempre termino confiando en las personas equivocadas y ese es mi problema. Tal vez algún día simplemente explote y me vuelva loco.»