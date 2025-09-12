Rey Mysterio está en la fase final de su recuperación

El miembro del Salón de la Fama de la WWE, Rey Mysterio, ha estado fuera de acción desde antes de WrestleMania 41 por un desgarro en la ingle, y Rey Fénix tomó su lugar en dicho evento luchando contra El Grande Americano. Actualmente se encuentra en fase de recuperación, y solo realizó una aparición televisiva durante la apertura del evento WWE x AAA Worlds Collide.

► Rey Mysterio lleva varios meses fuera de acción

Según un informe reciente de PWInsider Elite, Rey Mysterio estará en el WWE Performance Center la próxima semana como parte de los últimos pasos de su rehabilitación. La visita marca un hito importante en su proceso de recuperación y podría indicar que su regreso a SmackDown está a la vuelta de la esquina.

Recordemos que, durante su recuperación, Mysterio también se sometió a una cirugía para reparar un problema crónico de tímpano roto. Ha estado en fisioterapia y previamente declaró que esperaba estar de vuelta para agosto, aunque ese plazo se alargó un poco, esta nueva actualización confirma que está cada vez más cerca de recibir el alta médica.

Sin duda, una buena noticia para los fanáticos de Rey Mysterio, quien ya con cinco décadas de edad se encuentra gozando de sus últimos años de carrera, pero las lesiones lo han estado acechando y frenando su impulso reciente. Habrá que ver de qué manera el miembro del Salón de la Fama WWE vuelve a ser insertado en la programación semanal, pero parece que será cuestión de tiempo.