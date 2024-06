Desde el fin de las restricciones pandémicas, WWE ha recalado anualmente sobre México para celebrar allí house shows, y su candencia también se ve reflejada con tales eventos, batiendo sus récords de asistencia en la Arena Ciudad de México y la Arena Monterrey el pasado verano.

Ante tan buena respuesta de público y una política de internacionalización de sus grandes funciones, no son pocos los que se preguntan por qué WWE no produce en México uno de sus «premium live events», considerando precedentes como Backlash France y próximas citas como Bash In Berlin.

Y dentro de la propia WWE, Santos Escobar lleva ya algún tiempo dejando claro que México tiene todo lo necesario para acogerlo. Así habló días antes de Backlash 2023, cuando WWE tomó San Juan de Puerto Rico.

«Hazme caso, este fin de semana significa mucho. No sólo para mí, sino para cualquier latinoamericano que esté ahí fuera. Por supuesto, Puerto Rico será increíble, pero, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ciudad de México? ¿El Estadio Azteca, unas 110 mil personas ahí para un evento premium, para quizás una WrestleMania? Las Superestrellas están listas, estamos listos, México está listo, Latinoamérica está lista. Sí, cada vez que puedo lo digo para quien quiera escucharlo. El escenario está ahí, está preparado. Estamos listos para ello, para tomar el mundo».

► Rey Mysterio se atreve a dar un plazo

Ahora, es Rey Mysterio, quién si no, el que sueña despierto con una velada de grandes proporciones en tierra azteca, durante reciente entrevista concedida a Bleacher Report. Y para Mysterio, no parece ya ser tan onírico.

«Espero que ocurra de aquí a tres años. Pienso que mi gente merece algo tan bueno como un evento premium. De verdad que espero que ocurra. Tenemos un estadio enorme allí, Estadio Azteca, que creo están reformando y debería estar acabado el año que viene. Creo que los fans se volverían locos. México siempre ha sido un público increíble para la lucha libre, y qué mejor manera que recompensarlo con WWE yendo allí y dándoles algo especial como un evento premium?»