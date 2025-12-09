Rey Mysterio es atacado por el enmascarado de War Games

Rey Mysterio fue emboscado nuevamente por el atacante enmascarado no identificado, quien pareció en RAW ayudando a Logan Paul a enfrentar al Amo del 619.

Cuando Rey Mysterio se disponía a ingresar al ring, todavía marcado por los incidentes de la semana pasada, Logan Paul atacó a Rey en el pasillo de entrada al cuadrilátero. El ataque no solo replicó la emboscada previa, sino que preparó el terreno para un momento que volvió a sacudir la marca: la inesperada intervención del enmascarado misterioso, el mismo que atacó a CM Punk durante WarGames y cuya identidad continúa siendo completamente desconocida.

► Momentos claves del ataque

Cuando Mysterio lograba recomponerse y buscaba conectar un 619, el enmascarado emergió entre la multitud y lo derribó con un stomp preciso, escapando inmediatamente por la zona del público sin dejar rastro. Con el luchador mexicano maltrecho, Logan Paul remató con un One Lucky Punch. Sin embargo, la irrupción de LA Knight puso un alto a la agresión, obligando al campeón de Estados Unidos a retroceder.

► ¿Qué pasará ahora?

La presencia constante del atacante desconocido abre una nueva línea de interrogantes en WWE, pues al momento, nadie ha sabido identificarlo, aunque ya causa suspicacia que sea la segunda ocasión que ayude a The Vision.

Además, se pactó una lucha mano a mano entre LA Knight y Logan Paul para este mismo programa de RAW.