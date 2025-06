Uno de los momentos más icónicos de WCW, fue cuando Kevin Nash y Scott Hall le quitaron la máscara a Rey Mysterio luego de que este perdiera una lucha en parejas junto con Konnan. Aunque con el tiempo se supo que Eric Bischoff y las directivas de WCW hicieron esto para generar ratings, hubo mucho más.

Y eso fue el hecho de que Bischoff le prometió a Rey Mysterio un gran empuje en WCW, que nunca llegó. Recientemente, Mysterio habló del tema en el video podcast No Contest Wrestling. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Rey Mysterio dice que WCW y Eric Bischoff no respetaron la tradición de la lucha libre mexicana

«En WCW en ese momento, muchos de los luchadores mexicanos estaban perdiendo sus máscaras… había un par de tipos a los que les querían quitar la máscara, pero no aceptaron. Y luego mi nombre empezó a sonar… Scott Hall, según me dijeron, le dijo a Eric: ‘Rey, ¿por qué usas máscara, hombre? Si eres un tipo atractivo…’ Así que supongo que eso le llegó eventualmente a Eric. Eric Bischoff no entendía realmente la importancia de la máscara.»

«Halloween Havoc 1997… la lucha que me puso en el mapa contra Eddie Guerrero… esa era la noche en que iba a perder la máscara por primera vez… Recibí una llamada de Eric: ‘Más te vale presentarte, porque si no lo haces, estarás incumpliendo tu contrato’. Me presenté, intenté hablar con él la noche anterior —no estaba saliendo a mi favor… literalmente, una lucha antes, se cambió el final. Esa noche me di cuenta de que trabajar bajo presión se me da muy bien… pero sí, más adelante terminé perdiendo la máscara».

Recordemos que Mysterio perdió junto a Konnan una lucha en donde ellos ponían la máscara de Rey en juego y The Outsiders (Kevin Nash y Scott Hall), ponían en juego el cabello de Miss Elizabeth. Esto fue el 21 de febrero de 1999 en el PPV WCW SuperBrawl IX.