Rey Mysterio da una fecha estimada para su retiro

La edad no es sólo una fecha en la cédula de identidad. Acaba por pesar a todo el mundo. Y dos veranos atrás, Rey Mysterio expresó su idea de cuánto tiempo preveía seguir compitiendo.

«Y veo a mi hijo, Dominik, luchando y me digo a mí mismo que quiero estar luchando tres años más y también que no quiero pasar de los cincuenta luchando.

«Pero, luego, me pongo a pensar y me digo: ‘¿Qué tal si me siento bien? ¿Podré seguir luchando un año más?’ Pero, hasta ahora, lo que creo y siempre he pensado es que no quiero pasar de los cincuenta años y seguir luchando».