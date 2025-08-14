► Rey Mysterio cambió la carrera de Cody Rhodes

El actual Campeón WWE, Cody Rhodes, recuerda una conversación que tuvo con Rey Mysterio que supuso un antes y un después en su carrera como Superestrella WWE. Ambos luchadores compartieron el cuadrilátero en 80 ocasiones hasta ahora, incluyendo cuando los dos dejaron en su momento la compañía, y «La Pesadilla Americana» rememora cuando tuvieron un mano a mano en WrestleMania 27 del que él mismo salió victorioso.

En la lucha libre hay luchadores que pueden lograrlo en 6, 8 o 15 minutos de combate, y otros que necesitan 40 minutos o hasta más de una hora. Siento que a veces eso no se valora lo suficiente .

« Siempre he querido romper las expectativas sobre lo que la lucha libre profesional puede ser o cómo la gente cree que es . Por eso siempre usaba traje, había muchas razones detrás. Quiero que la gente piense diferente, que vea el rango que podemos tener y que quizá no conocen. En cada empresa existe un estilo, y tienes que trabajar mucho para encontrar tu lugar, para aprender cómo expresar tu lenguaje y contar tu historia.

Recuerdo un momento que cambió mi carrera: estaba en Oklahoma, pasé frente a la oficina del presidente y Rey Mysterio me detuvo para decirme ‘quiero luchar contigo en WrestleMania, vamos a hablarlo en la oficina’. Yo estaba preparado, incluso tenía mi idea escrita en la mochila. Cuando salí de esa sala, mi carrera era diferente. No fue solo una oportunidad, fue un verdadero punto de quiebre. Siempre pensaré en Rey como alguien sin el cual quizás no tendría nada.

Antes de volver a WWE, creo que encontré a algunas personas a las que pude dar un pequeño empujón, como Ricky Starks, pero nunca quiero quitarles mérito, porque el éxito es de ellos. Les abren la puerta, pero son ellos quienes entran. Me gusta llevar a jóvenes conmigo, que me acompañen, porque cuando estás en una sala con Michael Hayes, Paul Heyman o Triple H, siempre aprendes algo.

No sé si he dado a alguien el pase completo como para decir ‘ese es mi chico, lo ayudé’. Tal vez aún sigo siendo egoísta y quiero comer lo más que pueda. Pero uno de mis recuerdos favoritos es ver a mi padre en el Salón de la Fama, cuando salía al escenario alguien a quien él le había dado su primera oportunidad. Antes de que hablaran, me daba un codazo y luego ellos lo mencionaban. Él llevaba la cuenta y disfrutaba de eso. Creo que muchas de las semillas que plantó, especialmente en NXT, han crecido después de su muerte en formas que ni imaginábamos».