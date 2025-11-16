Rey Mysterio aparecerá en AAA en Puebla

En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que el legendario luchador mexicano, Rey Mysterio, Miembro del Salón de la Fama AAA, hará una aparición especial en un futuro evento de Lucha Libre AAA.

A través de sus redes sociales, AAA anunció que Rey Mysterio estará en el evento de la gira Alianzas AAA que se realizará este viernes 28 de noviembres desde el Auditorio GNP Seguros en la Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla.

► Rey Mysterio aparecerá en el show de AAA en Puebla

🚨 @reymysterio en PUEBLA 🚨 28 de noviembre, Auditorio GNP Seguros: Gira #AlianzasAAA 💫 Boletos disponibles en https://t.co/D6KYuJJsFl pic.twitter.com/XIsOldAJoR — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) November 14, 2025

Mysterio ha hecho en el pasado varias apariciones en AAA desde que WWE compró la empresa. Y el enmascarado ha expresado su emoción porque quiere volver a luchar en un ring de AAA en algún punto en el futuro.

No se sabe realmente cuál es su estado de salud y si ya está para luchar, por lo que, por ahora, su aparición en Puebla sería solo una aparición especial. Rey Mysterio ya había anunciado que estará el 20 de diciembre de 2025 en el evento premium AAA Guerra de Titanes 2025.

Para el show de Puebla, se anunció que Julius Creed y Brutus Creed, de The Creed Brothers, lucharán por el Campeonato Mundial de Parejas AAA ante los campeones, Psycho Clown y Pagano.