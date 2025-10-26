Rey Mysterio anuncia AAA Guerra de Titanes 2025, el 20 de diciembre

Logo AAA

Anoche durante el más reciente PPV de Lucha Libre AAA, presentado por WWE y TKO, Héroes Inmortales 2025, vimos cómo el talentoso y querido luchador, Rey Mysterio, apareció en una viñeta para anunciar el próximo gran evento de PPV de AAA.

Guerra de Titanes
Guerra de Titanes

Se tratará de nada más y nada menos que AAA Guerra de Titanes 2025. Rey Mysterio anunció que estará presente en este show, aunque no se sabe si luchando o solamente haciendo acto de presencia, como lo ha estado haciendo en los últimos eventos de AAA.

Como ya lo hemos visto aquí en SÚPER LUCHAS, muchos fans de AAA y WWE están a la expectativa y a la espera de que Alberto del Río regrese a AAA, por lo que muchos fans se preguntan si para ese entonces, si ya no está en La Granja VIP de TV Azteca, podría darse el esperado y pedido regreso de «El Patrón» a Lucha Libre AAA.

Alberto del Rio LWA
Alberto del Rio LWA
icon
