Rey de las Pesadillas, nuevo apodo de Cody Rhodes

Cody Rhodes ha revelado un nuevo apodo en WWE. Nightmare King, o en español, Rey de las Pesadillas. Esto, en relación con el hecho de que Cody Rhodes es el nuevo Rey del Ring 2025. Ganó el Torneo King of the Ring 2025, cuya final fue realizada por WWE en el evento premium Night of Champions 2025, que se realizó desde Riad, Arabia Saudita.

Así las cosas, Rhodes está muy feliz con este logro, luego de esta gran victoria ante Randy Orton. Pero, no solo por eso, sino porque con esta gran victoria, está de regreso a la escena titular y podrá retar a John Cena por el Campeonato Indisputable WWE en agosto, en una de las dos noches del próximo gran evento premium de WWE, SummerSlam 2025.

► Cody Rhodes presenta su nuevo apodo a los fans de WWE

«Rey de las Pesadillas».

Rhodes, además, cambió toda su biografía de X, antes Twitter, para poner simplemente: KING (REY). Triple H, por su parte, ya hizo oficial la lucha de John Cena vs. Cody Rhodes 2.