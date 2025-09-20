92 Aniversario CMLL: Rey Bucanero y Felino pierden las cabelleras

Una rivalidad de muchos años llegó a un momento cumbre, donde nuevamente se vieron las caras y se jugaron las cabelleras. Rey Bucanero y El Felino, se han enfrentado por años y ya se han rapado mutuamente, pero una vez más se vieron las caras intentando poner fin a su rivalidad.

Aunque no estaba previsto como plato fuerte, el combate añadió dramatismo y tradición a la función, contrastando con el ritmo acelerado de otras luchas de la velada.

Felino, con menos velocidad que en sus años de gloria, apostó por recursos de experiencia y rudeza, mientras Bucanero mostró su fortaleza con castigos de poder, incluyendo una vistosa plancha sobre la pasarela. A pesar de las ejecuciones, el público comenzó a impacientarse lo que generó silbidos desde las gradas.

El desenlace fue tan polémico como sorpresivo. Felino estuvo cerca de ganar tras aplicar una powerbomb de crucifijo, y poco después recurrió a un faul que el réferi Olímpico no alcanzó a detectar, sin lograr la cuenta definitiva. Casi de inmediato, ambos gladiadores cayeron en la misma trampa: se faulearon al mismo tiempo. El empate obligó a cumplir la estipulación, dejando tanto a Felino como a Rey Bucanero sin sus cabelleras.