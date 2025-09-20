92 Aniversario CMLL: Rey Bucanero y Felino pierden las cabelleras

Una rivalidad de muchos años llegó a un momento cumbre, donde nuevamente se vieron las caras y se jugaron las cabelleras. Rey Bucanero y El Felino, se han enfrentado por años y ya se han rapado mutuamente, pero una vez más se vieron las caras intentando poner fin a su rivalidad.

Aunque no estaba previsto como plato fuerte, el combate añadió dramatismo y tradición a la función, contrastando con el ritmo acelerado de otras luchas de la velada.

CMLL 92 Aniversario.
CMLL 92 Aniversario.

Felino, con menos velocidad que en sus años de gloria, apostó por recursos de experiencia y rudeza, mientras Bucanero mostró su fortaleza con castigos de poder, incluyendo una vistosa plancha sobre la pasarela. A pesar de las ejecuciones, el público comenzó a impacientarse lo que generó silbidos desde las gradas.

El desenlace fue tan polémico como sorpresivo. Felino estuvo cerca de ganar tras aplicar una powerbomb de crucifijo, y poco después recurrió a un faul que el réferi Olímpico no alcanzó a detectar, sin lograr la cuenta definitiva. Casi de inmediato, ambos gladiadores cayeron en la misma trampa: se faulearon al mismo tiempo. El empate obligó a cumplir la estipulación, dejando tanto a Felino como a Rey Bucanero sin sus cabelleras.

