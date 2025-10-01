RevPro prepara gran cartel para su Live In London 100

Se dice pronto. No todas las promotoras independientes pueden presumir de haber realizado un centenar de shows sobre una misma ciudad en poco más de una década, con pandemia de por medio incluida. Y una urbe de la envergadura de Londres, siempre hay que decirlo.

Como ya avanzamos, RevPro ha programado para tal acontecimiento un estelar donde Sha Samuels defenderá el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo ante Michael Oku. Pero lo cierto es que la verdadera miga de este Live In London 100 estará en el resto de luchas del cartel, con las mujeres apuntando a robarse los focos.

Especial atención hacia un combate a la mejor de tres caídas entre Emersyn Jayne y Kanji, (re)revancha del encuentro que disputaron en Revolution Rumble el pasado junio, tras hacer equipo de desastrosa manera contra Cut Throat Collective en Raw Deal y una intromisión de Jayne durante el duelo que Kanji mantuvo con Rhio en el último Live In Sheffield. Prometedor, cuanto menos.

También habrá que estar atentos a otro mano a mano, donde Nina Samuels se medirá a Alex Windsor, como parte de las hostialidades sostenidas por Cut Throat Collective y la «All Elite» desde que esta dejara de liderar la facción tras ser traicionada por la misma. Samuels se despidió de PROGRESS el pasado fin de semana por razones aún no aclaradas, así que la que nos ocupa podría ser su última lucha en RevPro.

Y volviendo a la división varonil, CPF (Joe Lando y Danny Black) enfrentarán a Dragon Kid y Dragon Dia, mientras Leon Slater se probará con un rival de identidad todavía desconocida. Gideon Grey bromeó en redes sociales sobre la posibilidad de que se trate de AJ Styles, algo lógicamente descartable.

► Cinco luchas anunciadas

Este domingo 5 de octubre, desde el Porchester Hall de la capital británica, tendrá lugar RevPro Live In London 100, cuyo cartel provisional luce así.

CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO COMPLETO REVPRO: Sha Samuels (c) vs. Michael Oku

LUCHA A LA MEJOR DE TRES CAÍDAS: Emersyn Jayne vs. Kanji

Nina Samuels vs. Alex Windsor

CPF (Joe Lando y Danny Black) vs. Dragon Kid y Dragon Dia

Leon Slater vs. ?

