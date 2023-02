► Resultados de RevPro Live In Southampton 22

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora nos enfocamos en el evento RevPro Live In Southampton 22 de Revolution Pro Wrestling celebrado el 19 de febrero de 2023 en The 1865 in Southampton, Hampshire, Inglaterra.

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Como en cada evento que participa, tenemos que destacar a Will Ospreay, una de las estrellas de la lucha libre mundial actual. Tal es su nivel que muchos no dejan de desear que firme con WWE o con AEW para verlo a tiempo completo, pero él prefiere seguir trabajando como independiente, especialmente en Japón y Reino Unido.

Y a continuación vemos también algunas imágenes del show:

Thank you to everyone who joined us for Live In Southampton 22!

The full live stream version of the show is up now on https://t.co/GKiYFtNfMS (app available on iOS & Android)

We're back in Southampton on Sunday 9th April Tickets on sale now: https://t.co/YXM1HvLawF pic.twitter.com/XppFOfbkVH

— Revolution Pro (@RevProUK) February 20, 2023