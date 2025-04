RevPro High Stakes 2025 – Colofón del «WrestleMania Week» en UK

Se ha hecho esperar, pero por fin hoy Mercedes Moné debutará con RevPro, tras conquistar su oro femenil el pasado enero en Wrestle Dynasty, donde venció a Mina Shirakawa. Una implicación que marca el cartel de High Stakes, cita más mediática de la promotora en años.

Andy Quildan desveló apenas una semana después de aquella victoria de Moné que las suscripciones a RevPro OnDemand habían aumentado, y se entiende, pues es la luchadora estadounidense de mayor renombre hoy día; por su condición de «All Elite», por sus implicaciones en la escena nipona y por su pasado en WWE. No obstante, hay un talento en particular que incluso por encima de RevPro en conjunto saldrá beneficiado de ello: Kanji.

Desde finales del pasado año, incluso antes de que Moné se coronara, RevPro ha hecho una labor antológica a la hora de construir a Kanji como retadora favorita del público para «The CEO». Corrijo, como retadora aún más favorita. Porque Kanji ya lleva tiempo siendo una consentida bajo los focos de la escena británica, pero ahora, con su reciente recorrido, no me extrañaría ver hoy algún rotulo colgado del Doncaster Dome con el lema «If Kanji Loses, We Riot». Echen un vistazo al vídeo que RevPro compartió (elaborado por Graps On Film) la pasada semana sobre la gladiadora para entenderlo.

Y High Stakes ofrece mucha miga aparte de este Moné vs. Kanji. Como comenté, podríamos ver a un máximo campeón de RevPro bajo contrato con TNA, cuando Leon Slater intente derrocar aMichael Oku. O a Lio Rush conquistar su primer oro en la escena británica, cuando «The Man of the Hour» busque el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro que porta Will Kaven.

No desdeñemos dos interesantes duelos, Ricky Knight Jr. vs. Donovan Dijak y Leon Cage vs. Nino Bryant (el segundo, promocionado como «Fight For The Future», con una probable oportunidad sobre la mesa por el máximo título de RevPro). Ni el «Revolution Gauntlet», donde nueve gladiadoras (una de ellas Serena Deeb) se batirán el cobre. Sin olvidar un «Scramble» con Zozaya y Robbie X implicados, entre otros competidores.

► Cartel de High Stakes

RevPro High Stakes 2025 tendrá lugar hoy a partir de la 11 am ET desde el Doncaster Dome de Doncaster (Inglaterra), y podrá verse en directo a través de RevPro OnDemand. He aquí su menú completo.

CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO COMPLETO REVPRO: Michael Oku (c) vs. Leon Slater

CAMPEONATO BRITÁNICO FEMENIL INDISCUTIBLE REVPRO: Mercedes Moné (c) vs. Kanji

CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO CRUCERO REVPRO: Will Kaven (c) vs. Lio Rush

WOMEN’S REVOLUTION GAUNTLET: Charli Evans vs. LA Taylor vs. Anita Vaughan vs. Serena Deeb vs. Dani Luna vs. Lizzy Evo vs. Skye Smitson vs. Mercedez Blaze vs. Safire Reed

Donovan Dijak vs. Ricky Knight Jr.

FIGHT FOR THE FUTURE: Leon Cage vs. Nino Bryant

SCRAMBLE MATCH: Zozaya vs. Robbie X vs. JJ Gale vs. Jay Joshua vs. David Francisco vs. Stephen Wolf