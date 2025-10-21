RevPro debuta en Francia el próximo domingo

Este 2025, RevPro se está internacionalizando como nunca antes. Si bien la guinda sería un regreso a los Estados Unidos (donde no recala desde 2019) o un debut en México y/o Japón, durante el presente año habrá visitado, a falta de nuevos anuncios, tres países: España, Alemania y Francia.
Cada día, más miradas se dirigen hacia la escena gala, que probablemente hoy sea la de mayor auge en el panorama europeo, impulsada por la celebración de Clash In Paris este año y de Backlash el anterior. Y RevPro se estrenará allí desembarcando precisamente en Lyon, la misma ciudad escogida por WWE para su debut «premium», pues lo hará de la mano de Lyon Wrestling Association, promotora con apenas medio año de vida.
Y aunque no se trata de un «crossover» como Double Impact, veremos una atractiva combinación de lo más granado de RevPro y algunas caras notorias del circuito local. Destacar entre todas a Kuro, actual Campeón APC y principal candidato a seguir los pasos de Aigle Blanc, quien se medirá a Leon Cage, la gran promesa del british wrestling. Kuro ya compitió en RevPro el pasado febrero, durante Live In London 92, donde fue derrotado por Robbie X.
También mención para JGU, actual Campeona Evolution APC, yendo contra Nina Samuels; para el novel Kyle Hoxton, a enfrentarse con Nino Bryant, actual Campeón Indiscutible de Peso Crucero RevPro, y para Big Sabri J y Vini Wells, rivales de CPF (Joe Lando y Danny Black).
Además, Sha Samuels defenderá por tercera vez el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro, y lo hará ante Jay Joshua, dispuesto a coronarse en el año de su despunte. Mientras, Michael Oku tiene previsto luchar contra Connor Mills en Uprising dentro de dos meses, pero antes, en Lyon, su oponente será Alan Angels, debutante con RevPro.
► Cartel de RevPro Live In Lyon
Seguidamente, todo lo anunciado hasta ahora para RevPro Live In Lyon, a celebrarse el domingo 26 de octubre desde La Rayonne en Villerbaunne (comuna situada en el área metropolitana de Lyon). El evento podrá verse en directo vía RevPro OnDemand.
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO COMPLETO REVPRO: Sha Samuels (c) vs. Jay Joshua
- Michael Oku vs. Alan Angels
- Kuro vs. Leon Cage
- Nina Samuels vs. JGU
- Nino Bryant vs. Kyle Hoxton
- CPF (Joe Lando y Danny Black) vs. Big Sabri J y Vini Wells
- Trent Seven vs. Luke Jacobs
