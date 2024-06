RevPro anunció Luke Jacobs vs. Zozaya para su próximo show

Por un lado, Luke Jacobs. Precisamente ahora que recupera su dupla con Ethan Allen (Young Guns), a raíz de la lesión de su compañero de equipo Jacobs ha despuntado como talento internacional y alcanzado los puestos estelares. El próximo mes, luchará por el Campeonato Mundial PROGRESS (ante Kid Lykos, en Chapter 169) y al siguiente, competirá por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro (ante Michael Oku, en el 12 de aniversario de esta empresa).

Por otro, Zozaya. Un recién llegado, como quien dice, el madrileño está causando sensación entre los seguidores de RevPro desde que debutara en aquel histórico show sobre Barcelona y consiguiera vencer a Oku. Zozaya ya es parte de la familia, pero no quiere resignarse a ser una simple atracción foránea.

Andy Quildan, pues, no quiere esperar más, y programa un duelo Luke Jacobs vs. Zozaya para la siguiente cita de RevPro, Live In Southampton 30. Nunca antes estos gladiadores se han medido en un Ring y ambos tienen mucho que demostrar por los motivos expuestos. Y lo mejor de todo, seguro conjuntarán un combate excelso.

► Cartel de RevPro Live In Southampton 30

Vuelve RevPro a Southampton este domingo 9 de junio, desde The 1865 de la ciudad inglesa. He aquí el menú luchístico por ahora confirmado para la función.

THIS SUNDAY IN SOUTHAMPTON!



LUKE JACOBS VS ZOZAYA



Doors: 4pm l Bell Time 4.30pm



🎟️https://t.co/wsfY3UHg38 pic.twitter.com/ulGwxBpchN — Revolution Pro (@RevProUK) June 3, 2024