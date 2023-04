REVOLVER THURSDAY | Resultados e imágenes

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, ROH, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora nos enfocamos en el evento REVOLVER THURSDAY de la compañía Pro Wrestling REVOLVER realizado el 6 de abril en el Calumet Center At Montgomery County Fairgrounds en Dayton, Ohio.

> REVOLVER THURSDAY

Como acostumbramos, vamos primero con los resultados de los combates, que estuvieron repletos de grandes nombres de los encordados:

JT Dunn (con Phil Stamper) venció a Myron Reed

Chris Sabin venció a Bryan Keith

Bird Law (Mike Bailey y Veda Scott) vencieron a Fuck Around And Find Out (Deonna Purrazzo y Steve Maclin)

Sudden Death Scramble: Gringo Loco venció a Cole Radrick, Damian Chambers (con John E. Bravo), Jeffrey John, Logan James (con Phil Stamper) y Tyler Matrix (con Phil Stamper)

Madman Fulton (con Matthew Rehwoldt) venció a Crash Jaxon

Miyu Yamashita venció a Allie Katch (con JT Dunn y Phil Stamper)

Campeonato de Parejas PWR : The ABC (Ace Austin y Chris Bey) (con Gia Miller) vencieron a The Rascalz (Trey Miguel y Zachary Wentz) para ganar el título

Campeonato Remix PWR: Alex Shelley (con Chris Sabin) venció a Jake Crist (con Bobby Olsen) para retener el título

Y a continuación vemos algunas imágenes del show:

