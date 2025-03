Revolution 2025, los mejores números de AEW desde All In

El pasado domingo 9 de marzo, AEW celebró su evento anual Revolution en la Crypto.com Arena en Los Ángeles (California) y el recibimiento de los fanáticos fue fantástico, a excepción de la criticada lucha estelar entre Jon Moxley y Cope (y Christian Cage) en disputa del Campeonato Mundial, que no hizo de menos las increíbles Toni Storm contra Mariah May por el Campeonato Mundial Femenil o Will Ospreay versus Kyle Fletcher dentro de una jaula de acero.

Y así como el show fue un éxito de crítica, como suele decirse hablando de cine, y también de taquilla. Los primeros datos de ventas del PPV ya han sido revelados. Según escribe nuestro compañero Dave Meltzer en el Wrestling Observer Newsletter, Revolution logró las mejores cifras de evento de pago por visión para la empresa desde All In, con estimaciones iniciales de entre 135,000 y 140,000 compras en su primera semana.

THIS WEDNESDAY, 3/19!#AEWDynamite

Omaha, NE

LIVE at 8ET / 7CT on @TBSNetwork + @SportsOnMax

AEW World Championship

Street Fight

Anything Goes! @JonMoxley and @RatedRCope go to battle once again with the AEW World Title on the line THIS WEDNESDAY on TBS + Max! pic.twitter.com/m0dxuoo05G

— All Elite Wrestling (@AEW) March 14, 2025