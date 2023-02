Una vez, Vince McMahon les dijo a The Revival y The Good Brothers que tuvieron la peor lucha que había visto. Dax Harwood lo cuenta en un reciente episodio de su podcast, FTR, haciendo referencia al combate que los equipos tuvieron en el kick-Off de Royal Rumble 2018.

► Vince McMahon y Revival vs. Good Brothers

“Era una broma corriente entre nosotros [FTR y Good Brothers], porque habíamos trabajado tanto juntos durante todo el año, que no importaba quién ganaba, solo quien ganara antes, el otro equipo ganaría la próxima vez. Siempre jugábamos al juego de juego de flip-flopping. ‘Es vuestro turno de ganar hoy’. Luego, tuvimos un combate en Royal Rumble, tal vez fue Raw, lo que sea. Llegamos a la parte de atrás y Vince (McMahon) nos estaba esperando a los cuatro. Pensamos que el combate fue bueno. Fue como un combate de ocho minutos. Llegamos a la parte de atrás y dijo: ‘Bueno, ese fue absolutamente el peor combate de lucha libre que he visto en toda mi vida’. El peor combate de lucha libre que ha visto

“Este hombre ha estado en el negocio durante 50 años. Este fue el peor combate que ha visto en toda su vida. Desde los años 70, siendo propietario de la empresa desde el 83. Puedes preguntarle a Anderson o Gallows, dijo que es lo peor que ha visto en su vida. Lo tomé como una insignia de orgullo. Has pasado por la era de (Hulk) Hogan, la era de (Steve) Austin, Bret (Hart) era, has visto todos los combates posibles. De arriba hacia abajo. Has visto a Sivi Afi, amigo. Sivi Afi, y tuvimos el peor combate absoluto de todos los tiempos. Eso es una especie de logro. Fue muy divertido en ese entonces. Espero que nadie haya llegado a ese listón. Espero que sigamos siendo el peor combate que haya visto. Para ser justos, no creo que sepa que estuvimos empleados allí durante ocho años“.