Habrá quienes sigan sin comulgar con su personaje, pero cada día los detractores de Orange Cassidy tienen menos argumentos. Actualmente, de hecho, es la mejor baza semanal televisiva de AEW, elevando el listón de lo que significa poner sobre la mesa un título regularmente, al protagonizar ya un total de 22 defensas del Campeonato Internacional (antes Campeonato del Atlántico) desde que lo conquistara el pasado octubre.

La defensa número 23 se dará este domingo en Double or Nothing, y seguramente luzca como la más complicada hasta ahora para Cassidy, porque si quiere conservar su oro deberá salir victorioso de una batalla campal, denominada Blackjack Battle Royal, con 20 retadores que buscan destronarlo.

Y ahora, AEW ha dado cuenta de la identidad de todos esos aspirantes: The Butcher, The Blade, Komander, Lee Moriarty, Big Bill, Ari Daivari, Tony Nese, Chuck Taylor, Trent Beretta, Kip Sabian, Rey Fénix, Penta el Zero M, “Swerve” Strickland, Brian Cage, Ricky Starks, Jay White, Juice Robinson, Keith Lee y Dustin Rhodes.

Señalar que días atrás AEW anunció a Powerhouse Hobbs, QT Marshall y Aaron Solo como primeros participantes de la contienda y ahora ya no figuran en la misma.

The 20 competitors for the #AEW International Championship BlackJack Battle Royale against Champ @orangecassidy have been revealed! Watch #AEWDoN LIVE on PPV from @TMobileArena THIS SUNDAY!

— All Elite Wrestling (@AEW) May 25, 2023