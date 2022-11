Revelados los siguientes retadores de The Usos

Venían de salir victoriosos de los «juegos de guerra» de Survivor Series, con los reportes que señalan a Sami Zayn y Kevin Owens como futuros contendientes, y The Usos se encontraron anoche ante la noticia de que afrontarán defensa la semana que viene.

Aunque fueron los samoanos los instigadores del reto, durante una entrevista a Matt Riddle y Elias que decidieron interrumpir luego de que el cantautor expusiera su deseo ser campeón de duplas, para decirle que nunca lo conseguiría. Todo condujo a que este lanzara el reto y seguidamente, WWE lo hiciese oficial: The Usos pondrán su Campeonato Indiscutible de Parejas WWE sobre la mesa ante Elias y Riddle el lunes.

Este combate, de momento único que conforma el cartel del siguiente episodio de Raw, albergará la octava ocasión en que Jimmy y Jey Uso defienden su oro unificado, desde que el Campeonato de Parejas Raw y su equivalente azul convergieron en el capítulo de SmackDown del pasado 20 de mayo.

Por su parte, Elias y Riddle disputaron su único combate hasta ahora como dupla en la entrega del show rojo de hace ocho días. Poco bagaje que justifique una tentativa, pero considerando la falta de nuevos oponentes para los Uso, la narrativa queda un tanto de lado.

