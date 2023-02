Revelado rival y fecha de regreso en UFC de Dern

El combate femenino de peso paja entre Mackenzie Dern y Angela Hill ha sido anunciado para UFC Fight Night 225, que se celebrará el 13 de mayo en un lugar aún por confirmar. Dern, de 29 años, llega al combate tras perder por decisión mayoritaria ante Yan Xiaonan en octubre del año pasado.

Esa fue la segunda derrota de Dern en sus tres últimas peleas, tras haber sufrido también una derrota por decisión unánime ante Marina Rodríguez un año antes, seguida de una victoria por decisión dividida ante Tecia Torres.

De este modo, Dern suma 7-3 en su carrera en la UFC y ocupa el séptimo puesto en la clasificación del peso paja, mientras se prepara para enfrentarse a Hill, número 12, que viene de ganar por decisión consecutiva a Lupita Godínez y Emily Ducote.

Esas peleas supusieron un bienvenido regreso a la columna de la victoria para la luchadora de 38 años, que había perdido cinco de sus seis combates anteriores, dejando su récord general en la UFC en 10-12 de cara a su próximo combate.

Dern vs. Hill se une a un cartel de UFC Fight Night 225 que se espera que esté encabezado por Anthony Smith vs. Johnny Walker y que también contará con Jailton Almeida vs. Jairzinho Rozenstruik y Matt Brown vs. Court McGee.

