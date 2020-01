Desde los últimos meses de 2019 se reportó que las Superestrellas de NXT participarían en el PPV Royal Rumble 2020.

Sin embargo, pronto pareció caerse estos reportes, dado que estamos a una semana del evento y no se ha anunciado, ni hay pinceladas, de que NXT vaya a tener representantes en el Royal Rumble femenil y masculino.

Pero para seguir promocionando el PPV y los shows de WWE, la cuenta de Twitter de WWE en FOX publicó el juego para seleccionar por medio de un GIF a «la ganadora» del Royal Rumble femenil y allí aparecen mujeres de NXT.

Es el mismo caso que ocurrió a inicios de mes, en donde ponían a luchadores de NXT dentro de los posibles ganadores de la campal masculina.

Who will it be?!? 📱

Press play & take a screenshot of this video to see who YOU'RE picking to win the women's #RoyalRumble match! Share your photo in the comments below. pic.twitter.com/e1RtHAdUGH

— WWE on FOX (@WWEonFOX) January 19, 2020