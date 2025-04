Una revancha por el título del peso gallo entre el actual campeón Merab Dvalishvili y el hombre al que desplazó en la cima de la división Sean O’Malley encabezará el UFC 316 en Newark, Nueva Jersey, el 7 de junio.

El CEO de UFC, Dana White, anunció la noticia el martes en Instagram Live como parte de una serie de enfrentamientos de UFC 316.

Ambos se enfrentaron por primera vez en septiembre del año pasado en el UFC 306, también conocido como «Riyadh Season Presents Noche FC», celebrado en el The Sphere de Las Vegas, donde O’Malley intentó defender con éxito por segunda vez el título, pero Dvalishvili le derrotó por decisión unánime.

La racha de imbatibilidad de Dvalishvili, de 34 años, se elevó a la impresionante cifra de 11 peleas, a lo que hay que añadir su primera defensa exitosa del título contra Umar Nurmagomedov en UFC 311 en enero, donde volvió a salir victorioso en las tarjetas de puntuación.

Antes de su derrota ante Dvalishvili, O’Malley, de 30 años, llevaba siete peleas invicto, en las que había derrotado a Petr Yan, Aljamain Sterling y Marlon Vera. Sin embargo, no ha vuelto a pelear desde Noche FC, lo que significa que «Suga» Sean habrá estado unos nueve meses de baja cuando vuelvan a verse las caras.

Dvalishvili continuará con su promesa de ser un campeón en activo. Apenas cuatro meses después de hacerse con el oro, derrotó al hasta entonces invicto Umar Nurmagomedov en UFC 311 en enero, y ahora buscará añadir una segunda defensa a su currículum mientras aumenta su racha de 11 peleas invicto dentro del octágono.

O’Malley, número uno del ranking, por su parte, puede unirse a Dominick Cruz y T.J. Dillashaw como los únicos peleadores con dos reinados separados del título en 135 libras. «Suga» ganó el título en agosto de 2023 venciendo a Aljamain Sterling y luego pasó a vengar su única derrota anterior contra Marlon Vera en su primera defensa.

Ahora O’Malley tiene la oportunidad de vengar su otra única derrota ante Dvalishvili y demostrar que su actuación en el UFC 306 no fue la mejor. Tras la derrota, O’Malley se sometió a una operación de cadera que, según él, dificultó su campo de entrenamiento.

El combate entre Dvalishvili y O’Malley encabezará la velada UFC 316, en la que también se ha anunciado un nuevo combate coestelar entre la campeona del peso gallo, Juliana Peña, y Kayla Harrison.

La última alineación para UFC 316 ahora incluye:

Campeón Merab Dvalishvili vs. Sean O’Malley – por el título del peso gallo

Campeón Julianna Peña vs. Kayla Harrison – por el título del peso gallo femenino

Mario Bautista vs. Marlon Vera

Shamil Gaziev vs. Serghei Spivac

Bruno Silva vs. Joshua Van

Azamat Murzakanov vs. Johnny Walker