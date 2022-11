Revancha inmediata Poatan vs Izzy tiene detractores

El contendiente del peso medio de la UFC, Sean Strickland, no cree que la primera defensa del título del recién coronado campeón Alex Pereira deba ser contra Israel Adesanya.

Durante una reciente entrevista con The Schmo, Strickland reflexionó sobre el cambio de manos de la corona del peso medio este pasado fin de semana y dio su opinión sobre lo que sigue en el panorama del título.

A pesar del impresionante dominio de Adesanya antes de que la figura de su pasado de kickboxing entrara en la ecuación, «Tarzán» no cree que se justifique una revancha inmediata. En su lugar, insistió en que Pereira debería enfrentarse al siguiente hombre de la fila.

Sin embargo, Strickland señaló que la UFC probablemente favorecerá a Adesanya debido a su nombre y poder de atracción.

«Quiero decir, esta es la cuestión. No está bien. No debería tener una revancha inmediata«, dijo Strickland. «Deberían darle una oportunidad al siguiente tipo en la fila. Pero, joder, la UFC hace lo que hace la UFC. Quiero decir, todo es cuestión de dinero, hermano. Miran eso como que Izzy es la pelea más comercializable. Pero sí, no está bien y no debería tener una revancha«.

En la actualidad, no hay un siguiente claro en la línea para una oportunidad de oro, pero se espera que el choque entre Robert Whittaker y Paulo Costa en el UFC 284 sirva como eliminador del título.

Sin embargo, con ese combate fijado para el próximo mes de febrero, es probable que el vencedor no esté listo para disputar el cinturón hasta el verano. En caso de que «Poatan» busque un cambio más rápido para su primera defensa, tal vez la promoción explore la posibilidad de reservar una revancha contra Adesanya en el ínterin.