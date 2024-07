¿Reunión de Retribution? Esto dice Donovan Dijak

Todos los ex integrantes de la desaparecida facción Retribution de WWE están fuera de la compañía salvo Michin (Reckoning). Donovan Dijak (T-Bar) acaba de abandonarla por voluntad propia y es actualmente agente libre. Mustafa Ali y Mace fueron despedidos meses atrás y ambos trabajan con libertad, el primero especialmente en TNA, donde es el Campeón X-Division, mientras que el segundo firmó recientemente con AEW/ROH. Shane Haste (Slapjack) lo hace principalmente en NJPW, donde es Campeón de Parejas IWGP y Campeón de Parejas de Peso Abierto Strong. No olvidemos que Mercedes Martínez, que lucha en Ring of Honor sobre todo, fue brevemente Retaliation.

► ¿Reunión de Retribution?

Entonces, ¿podrían reencontrarse como hicieron en alguna ocasión SAnitY? Por ello le preguntaron recientemente a Dijak en Fightful:

«La WWE posee esa propiedad intelectual en particular. No podemos llamarnos así. Yo tengo muchas cosas que digo, como ‘Feast Your Eyes’, que ellos suelen tomar porque hacen camisetas, pero nunca me hicieron una camiseta. Está empezando a invadir el pasado bueno. La gente recuerda mal al Nexus. ‘Oh, el Nexus.’ Cuando el Nexus estaba ocurriendo, a nadie le gustaba el Nexus. Nadie piensa más alto de (Retribution) que yo. Si nos hubieran dejado ser nosotros mismos y hacer la historia como queríamos, lo habríamos sacado del estadio y habríamos sido el siguiente gran grupo. Eso no pasó. Tuvimos que hacer lo que otros querían. Ahora, podemos hacerlo. Podría ser un poco caro reunirnos a todos en el mismo show y en la misma lucha. La gente verá tu show.»

¿Te gustaría que Retribution se reuniera fuera de WWE?