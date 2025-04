Reto abierto de Randy Orton, último añadido a WrestleMania 41

Para que a sus seguidores no se les pasara por la cabeza dejar de ver WrestleMania 41, Randy Orton apuntó días atrás que tras la lesión de Kevin Owens y la consecuente cancelación del duelo que iban a disputar en el magno evento de WWE, no se quedaría de brazos cruzados. Y ayer, durante SmackDown, pudimos confirmar que no.

Orton, en mitad del ring, despejó cualquier duda, proclamando su intención de competir en la que supondrá la vigésima WrestleMania de su carrera. Y ante la falta de oponentes concretados, lanzó un reto abierto a cualquier luchador presente en Las Vegas este fin de semana. Hagan sus apuestas, cuando recientemente se han sugerido dos candidatos, Solo Sikoa y Nick Aldis, si bien anoche no se dejaron entrever tales opciones. Por tanto, presenciaríamos una presumible sorpresa.

Dicho añadido se ha estipulado para el domingo, en la segunda noche de WrestleMania 41, que al igual que la primera, a celebrarse hoy, tendrá lugar desde el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada, EEUU).

► Cartel de WrestleMania 41

Pulsamos F5 por última vez y actualizamos el menú que presentará WrestleMania 41. Recuerden, cita que podrán seguir de primera mano vía SUPERLUCHAS.

[19 de abril]

[20 de abril]