Reto abierto de Moose se añade a TNA Unbreakable

Siendo uno de los monarcas principales de TNA, con el Campeonato de la División X alrededor de su cintura desde el pasado noviembre, resultaba extraño que Moose no tuviera implicación competitiva mañana en el cartel de Unbreakable. Pero finalmente la tendrá.

Como presumible último anuncio para el especial, vía vídeo Moose ha decidido dar una «oportunidad única en la vida»: quiere enfrentarse al mejor luchador de altos vuelos que haya por Las Vegas. Si este consigue derrotarlo, le concederá una lucha por su oro próximamente.

Considerando la presencia de WWE sobre la ciudad, pues no obstante estamos en la «WrestleMania Week», tal vez el rival de Moose acabe siendo un competidor adscrito a NXT. Hagan sus quinielas.

Semana de WrestleMania pero también de TNA, cuando tras la emisión de iMPACT! este jueves, presente en directo Unbreakable, desde el Cox Pavilion de Las Vegas (Nevada, EEUU).

#UNBREAKABLE @ThisIsTNA giving who ever claims they are the best high flyer in Vegas a opportunity of a lifetime pic.twitter.com/OAwBhDtU7k