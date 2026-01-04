El retiro perfecto de Hiroshi Tanahashi: Gracias por todo

No hay mejor manera de comenzar un nuevo año para los fans de la lucha libre que con Wrestle Kingdom, el evento más importante de New Japan Pro-Wrestling. La edición de este año no decepcionó en absoluto, y si hubo un eje central que marcó la velada, fue sin duda la última lucha de Hiroshi Tanahashi.

Kazuchika Okada y Hiroshi Tanahashi dieron no solo una de las mejores luchas del evento, sino también una de las más significativas del año, funcionando como la despedida perfecta para uno de los luchadores más grandes de todos los tiempos. Al mismo tiempo, este combate simboliza el cierre de una era y la apertura de un nuevo capítulo para NJPW.

► La importancia de Hiroshi Tanahashi es incalculable

Su legado puede colocarse, sin exagerar, al mismo nivel que el de Antonio Inoki, fundador de la empresa. Tanahashi fue el pilar fundamental que sostuvo a NJPW en uno de los momentos más oscuros de su historia, cuando la compañía estaba al borde del colapso. Gracias a su carisma, ética de trabajo y conexión con el público, logró liderar el resurgimiento de la empresa y devolverla a la cima, dando inicio a una nueva era dorada.

Una de las características más admirables de Tanahashi fue siempre su falta de ego. Incluso en el punto más alto de su carrera, supo entender cuándo era el momento adecuado para ceder el protagonismo y ayudar a construir nuevas estrellas. El mejor ejemplo de ello fue cuando pasó las riendas de NJPW a un joven Kazuchika Okada, confiando en él como el futuro de la compañía. Este gesto, poco común en luchadores de su calibre, demuestra no solo su inteligencia, sino también su profundo amor por la empresa. Tanahashi siempre será el alma de NJPW. Y aunque ya no brille sobre los cuadriláteros, continuará siendo una figura clave como presidente de la compañía.

► Final perfecto

La lucha entre Okada y Tanahashi fue, como se mencionó, fantástica y emotiva, cargada de historia, respeto y simbolismo. Fue la forma ideal de despedir a un luchador del calibre de Tanahashi. Tras el combate, el homenaje fue igualmente memorable: figuras legendarias y estrellas contemporáneas como Katsuyori Shibata, Keiji Muto, Tatsumi Fujinami, Kenny Omega, Kota Ibushi, Jay White, Will Ospreay y Tetsuya Naito salieron a rendir tributo al “Ace of the Universe”. Entre todos los momentos emotivos, la aparición de Shibata destacó como una de las más conmovedoras de la noche.

No obstante, la ausencia de Shinsuke Nakamura fue notable y se convirtió en uno de los temas más comentados por los fanáticos en redes sociales, generando debate y especulación sobre los motivos detrás de su falta en un evento tan importante.

No queda mucho más que decir. Gracias por todo, Hiroshi Tanahashi. Gracias por salvar a NJPW, por inspirar a generaciones de luchadores y fans, y por demostrar que el verdadero legado no se mide solo en campeonatos, sino en el impacto eterno que se deja en la historia de la lucha libre.