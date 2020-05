WWE guarda bajo siete llaves si The Undertaker está retirado realmente

Con su lucha en WrestleMania 36, The Undertaker pudo poner un broche bastante digno a su carrera. Y en un avance de la serie documental 'Undertaker: The Last Ride', cierta frase de este legendario gladiador dejó a muchos con la incógnita.

No obstante, la semana pasada el Wrestling Observer reportó que WWE planea una revancha entre "The Phenom" y AJ Styles, en base a ciertas referencias a ese "Boneyard Match" durante Money in the Bank 2020. E igualmente, a un segmento protagonizado por "The Phenomenal" en el episodio de Raw del pasado día 11, donde se veía muy enfadado al ex-TNA por alguna razón relacionada con dicho documental.

Y como última actualización de este misterio, tenemos el reporte de Paul Davis de WrestlingNews.Co.

Davis hace referencia a continuación a un extracto de la reciente entrevista de Ariel Helwani de ESPN a The Undertaker, cuando el periodista preguntó al veterano si el último episodio de su documental incluye el anuncio de su retiro oficial.

«Hey, te quiero hermano, pero no puedo decírtelo hasta que se emita el episodio ... Llevo retirado, personalmente, cuando estoy en casa, casi seis años. Todos los años vuelvo y acabo molido y pienso 'Tío, se acabó'. Y todo lo que me dice [ Michelle McCool ] es, 'hasta que llegue abril'. Ella ya lo sabe bien.

Chapter 3: End of an Era.



THIS SUNDAY on WWE Network. #TheLastRide @undertaker pic.twitter.com/tt6jM7zRFe