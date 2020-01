Mucho se habló acerca de si Sheamus podría regresar alguna vez al ring de WWE. Y recientemente este confirmó que todos esos rumores eran reales.

El retiro de Sheamus pasó por la mente incluso del fuerte luchador, pero pudo más su deseo de seguir luchando y mejorar a nivel físico.

► Retiro de Sheamus

El caso de Sheamus es complicado. El luchador tiene desde hace bastante años problemas en su cuello a causa de una estenosis espinal, pero la empresa le permite seguir luchando porque la misma no está tan avanzada y los dolores en el cuello no representan mucho peligro para su vida ni le molestan tanto.

Aunque esto es delicado, lo que realmente puso en vilo su carrera en el ring fue una conmoción cerebral que sufrió en abril del año pasado.

Anoche Sheamus tuvo su primera lucha en nueve meses, luego de haber reaparecido en WWE el 3 de enero y se encargó de ganarle a Andrade, aunque el título de los Estados Unidos no estaba en juego. Esto fue un combate especial para la fiesta que la cadena BT Sport realizó en Londres con el fin de festejar que adquirió los derechos de retransmisión televisiva de WWE para todo Reino Unido,

Esto lo aprovechó Gary Cassidy de Sports Keeda, medio invitado al evento, y allí pudo hablar con Sheamus acerca de sus recientes lesiones:

«El retiro es algo que está siempre en la parte de atrás de tu mente. No es ningún secreto que tuve un par de problemas físicos, algunas lesiones, porque lo que hacemos es de contacto, y también a causa de mi estilo fuerte, que triplica el riesgo de lesiones.

«Sí hubo un par de veces en las que pensé si sería capaz de volver al ring. Especialmente cuando tuve una conmoción cerebral en una lucha después de WrestleMania 35. Pero usé ese tiempo de recuperación realmente bien, fui a fisioterapia, hice Boxeo, hice Kickboxing, me puse en la mejor forma posible, bajé 20 kilos. Me siento mejor, me veo mejor, y nunca he tenido más ganas de volver al ring.

«Para mí, los primeros diez años de mi carrera fueron solo un calentamiento. Este es el verdadero momento. Hasta ahora estoy empezando, amigo. Te lo digo porque mi cuerpo se siente increíble. Me siento mejor a los 42 años que a los 32 años«.