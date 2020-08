¿Retará Kevin Owens al Campeón WWE en Payback 2020?

Esta semana, Dave Meltzer barajaba la posible razón detrás de que WWE haya programado Payback (30 de agosto) una semana después de SummerSlam (23 de agosto).

«Simplemente un experimento para ver si funciona. Deben tener una idea para un importante catalizador dramático que venga de SummerSlam que sientan que tiene que tener una continuidad inmediata. O eso, o es simplemente una idea que están probando».

Al igual que años atrás sucedía con el PPV Backlash respecto a WrestleMania, en teoría Payback debe servir ahora de desenlace de alguna de las rivalidades presentadas en "The Biggest Party of the Summer". La pregunta es cuál de esas historias presentará un final en suspenso, abierto de cara a la cita de la semana que viene.

► Kevin Owens se borra de la escena titular

Y un seguidor, sin reparo alguno, preguntó a Kevin Owens acerca de si él será el siguiente retador al Campeonato WWE. Pero lo más curioso fue que "The Prize Fighter" con igual naturalidad.

You know, Ivan, I have to say that at this point, I think that’s pretty unlikely. https://t.co/4GtOBJwuJk — “Kicked off” K.O. (@FightOwensFight) August 20, 2020

«¿Vas a desafiar a Drew McIntyre por el Campeonato WWE en Payback?»

«Tú sabes, Ivan, tengo que decir que en este punto, creo que es bastante improbable».

Respuesta que abre la puerta a que el encuentro McIntyre vs. Randy Orton de SummerSlam lleve a una revancha en Payback, a menos que Owens haya mentido y provoque la victoria de "The Viper", lo que a su vez propiciaría una venganza de "The Scottis Psycopath".

Precisamente el último combate de Owens en las pantallas de WWE se dio contra Orton, el pasado 10 de agosto en Raw, aunque a priori no fue un catalizador dramático para una rivalidad o historia entre ambos. De momento, Owens está fuera del cartel de SummerSlam.

