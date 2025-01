Camino a luchar por el Campeonato Mundial de TNA en Bound for Glory en octubre de 2024, Joe Hendry avisaba de que si ganaba invitaría a John Cena a la «Zona de Impacto»:

“Pongámoslo de esta manera. Si puedo poner mis manos en el Campeonato Mundial de TNA, ¿qué tipo de campeón sería si no invitara a John Cena a cruzar la línea hacia TNA Wrestling? Pero eso es solo hipotético.”

Entonces, salió derrotado frente a Nic Nemeth. Pero el ex WWE no pudo repetir victoria en Genesis y finalmente Hendry es el nuevo monarca. ¿Y adivinen qué acaba de hacer?

Durante una reciente entrevista en Busted Open Radio, «The Prestigious One» cumplió su palabra y lanzó un reto al 16 veces Campeón Mundial:

“Estamos en una era donde todo puede suceder. Y justo antes de Genesis, Triple H tuiteó sobre el show, Shawn Michaels también lo hizo, y John Cena publicó el logo de TNA en su Instagram. ¿Qué clase de representante sería yo para TNA si no retara a John Cena?”.

“Honestamente, creo que la gente aún no ha visto lo que realmente puedo hacer con el micrófono… y para mí, John Cena está en la élite más alta de los mejores habladores de todos los tiempos.”

In his 1st interview since becoming @ThisIsTNA World Champion, @joehendry calls out…👀👀👀 https://t.co/OfYp4fQoJI @bullyray5150 @TheMarkHenry #BustedOpen247 pic.twitter.com/tZZEB8M7PN

Justo después de su triunfo, Joe Hendry se pronunciaba así:

«Ustedes son el alma de TNA Wrestling. Han sido testigos del crecimiento de esta compañía, y lo increíble de todo esto es que lo estamos haciendo juntos. Quiero que todos sepan que estoy muy orgulloso de ser parte de este vestuario. Es el mayor honor y privilegio compartir un vestuario con las personas que están detrás, y no tienen idea de cuántos de ellos han hecho un esfuerzo enorme para ayudarme a llegar a donde quería, dándome su ayuda desinteresadamente, sus consejos, su guía y su mentoría. Nada de esto sucede sin los colegas y el personal que está detrás. Muchas gracias a cada uno de ustedes».

Anything is possible, when you believe 👏 👏 pic.twitter.com/cRcaCribxD

— Joe Hendry (@joehendry) January 20, 2025