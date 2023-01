WWE estuvo este 21 de enero de 2023 celebrando un house show en la Erie Insurance Arena en Erie, Pensilvania, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

► WWE Live en Erie, Pensilvania (21/01)

Primero, vamos con lo que pasó en los combates:

Braun Strowman, Madcap Moss y Shinsuke Nakamura vencieron a Imperium (Giovanni Vinci, Ludwig Kaiser y Gunther, el actual Campeón Intercontinental)

(Giovanni Vinci, Ludwig Kaiser y Gunther, el actual Campeón Intercontinental) Dolph Ziggler venció a Baron Corbin

Judgment Day (Dominik Mysterio y Damian Priest, con Finn Bálor) vencieron a The OC (Luke Gallows y Karl Anderson, sin AJ Styles)

(Dominik Mysterio y Damian Priest, con Finn Bálor) (Luke Gallows y Karl Anderson, sin AJ Styles) Campeonato Femenil SmackDown: Charlotte Flair venció a Sonya Deville para retener el títul

The Viking Raiders (Erik y Ivar) vencieron a Alpha Academy (Chad Gable y Otis)

Campeonato Femenil de Parejas WWE: Liv Morgan y Tegan Nox vencieron a IYO SKY y Dakota Kai por descalificación después de una interferencia de Bayley, por lo que no se llevaron el título. Becky Lynch apareció para empatar las cosas. Se programó una lucha de tercias.

después de una interferencia de Bayley, por lo que no se llevaron el título. Becky Lynch apareció para empatar las cosas. Se programó una lucha de tercias. Liv Morgan, Tegan Nox y Becky Lynch vencieron a Damage CTRL

Campeonato de Estados Unidos: Austin Theory venció a Seth Rollins para retener el título

Y a continuación vemos algunas fotos del evento no televisado:

Seth vs Theory in the main event at #WWEErie #SethRollins #SFNR #ROLLINSFOREVER #TeamRollins Seth throwing another trash can at Theory! Stomp to Theory And Seth wants the crowd to sing his song 🎵 📷/🎥: zkeith_32 | Instagram pic.twitter.com/ty1ctdJROp — SRFans Media (@SRFansMedia) January 22, 2023

I can’t have my number one guy at less than one hundred percent. #WWEErie pic.twitter.com/iFNoVc81yb — NOT @FinnBalor. (@SuccumbToSin) January 22, 2023

#WWEErie @otiswwe I can't believe I got to see you caterpillar live!!! Best moment for me!! pic.twitter.com/gDt57mOnjw — Princesszengirl (@Princesszengirl) January 22, 2023

Always a great time at #WWEErie @YaOnlyLivvOnce excellent show as always!! Wrestling is the best! pic.twitter.com/jkzLrWAhsG — Princesszengirl (@Princesszengirl) January 22, 2023

🌟

Becky Lynch, Liv Morgan & Tegan Nox.

That's a badass Team 🔥 #WWEErie pic.twitter.com/32jI2Vvi0Z — Angelo | The Man is back 🔥🌟| #SempreMilan 🔴⚫️🏆 (@DeadlyAngelo97) January 22, 2023

Thanks @WWERollins that was straight chaw in that cup. I smell like Redman or Skoal Straight. I’m not sure which lmaoo #wweerie pic.twitter.com/0xvcrWGeHW — Carl R (@carlroz80) January 22, 2023

