Anoche hubo hasta tres eventos de WWE celebrándose al mismo tiempo. Por un lado, Monday Night Raw repasando algunos de los mejores momentos de la WWE en el 2022. Por otro, un house show en el Madison Square Garden. Y también otro evento no televisado en la Nationwide Arena en Columbus, Ohio. Ya vimos todo lo que pasó en la velada en la ciudad de Nueva York así que vamos con los resultados (cortesía de Wrestling Headlines) y las fotos de lo que hicieron las Superestrellas en «la ciudad pequeña más grande de Estados Unidos».

► WWE Live en Columbus, Ohio (26/12)

Estos son los resultados de las luchas:

Dexter Lumis venció a The Miz.

Omos venció a Mustafa Ali.

Johnny Gargano venció a Baron Corbin.

The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) vencieron a Alpha Academy (Chad Gable y Otis).

Campeonato Femenil Raw: Bianca Belair (c) venció a Bayley.

Steel Cage Match por el Campeonato de Estados Unidos: Austin Theory venció a Damian Priest y Johnny Gargano.

Cabe mencionarse que Priest sustituyó a Seth Rollins, que no pudo estar en el show aparentemente por problemas de viaje. No en lo relativo a esta velada pero muchos tuvieron inconvenientes para viajar hasta el MSG. Afortunadamente, salvo por la situación del «Visionario», que se encuentra bien, todo pudo salir según estaba previsto.

Y a continuación vemos algunas imágenes:

Johnny Gargano almost won the WWE United States Championship tonight in Columbus, Ohio in Triple Threat Steel Cage match, but Austin Theory snuck out a win #WWEHolidayTour #WWEcolumbus pic.twitter.com/FwrI185AEv — Nick Mojica (@NickMojica89) December 27, 2022

Esta próxima noche se emitirá en televisión un nuevo programa de NXT mientras se realiza un nuevo WWE SuperShow Holiday Tour en Atlanta, Georgia. De ambos shows estaremos contando todo en Súper Luchas.