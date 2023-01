WWE estuvo este 22 de enero de 2023 celebrando un house show en la Visions Veterans Memorial Arena en Binghamton, Nueva York, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

► WWE Live en Binghamton, Nueva York (22/01)

Primero, vamos con lo que pasó en los combates:

Campeonato Femenil Raw: Bianca Belair (c) vs. Bayley quedó sin resultado cuando IYO SKY y Dakota Kai interfirieron. Becky Lynch y Liv Morgan salvaron a la campeona y se programó una lucha de tercias.

Bianca Belair, Becky Lynch y Liv Morgan vencieron a Damage CTRL (Bayley, Dakota Kai e IYO SKY)

Dolph Ziggler venció a Baron Corbin

Judgment Day (Dominik Mysterio y Damian Priest) (con Finn Balor) vencieron a The O.C. (Luke Gallows y Karl Anderson)

Braun Strowman, Madcap Moss y Shinsuke Nakamura vencieron a Imperium (Gunther, Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci)

The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) vencieron a Alpha Academy (Otis y Chad Gable)

Campeonato Femenil SmackDown: Charlotte Flair venció a Sonya Deville para retener el título

Campeonato de Estados Unidos: Austin Theory venció a Seth Rollins para retener el título en una lucha sin descalificación

Y a continuación vemos algunas fotos del evento no televisado:

@MsCharlotteWWE first time show for a fan and you stood out as her favorite! #wwebinghamton pic.twitter.com/ga5lt57MlP — Jay Curtis (@wildthing323) January 23, 2023

Becky Lynch pics from her match at #WWEBinghamton

Credit: Mattew Taft on FB pic.twitter.com/sO8v9ovJ4i — Caroline (@caroquinlynch) January 23, 2023

6 women tag match Liv Morgan Bianca Belair & Becky Lynch VS Bayley Dakota Kai & IYO Sky .. Liv Morgan kicks out … WWE Sunday Stunner #WWEbinghamton #wwe #LivMorgan #BiancaBelair #BeckyLynch #Bayley pic.twitter.com/9lxjf4xXUG — Marianna (@momof2boys99) January 23, 2023

También podéis repasar a continuación todo lo que pasó esta semana tanto en WWE como en All Elite Wrestling antes de que pasado mañana empecemos la nueva semana con Monday Night Raw, que será el último antes de Royal Rumble 2023.