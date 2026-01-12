Hora de iniciar 2026 para wXw, que recaló este pasado 10 de enero sobre el Stadthalle de Rüthen (Alemania) para presentar nueva edición de We Love Wrestling, en este caso perteneciente a la «subcategoría» de citas no emitidas a través de wXwNOW.de (su canal de Youtube bajo suscripción de pago).

Como ya señalamos, su punto más notorio estuvo en un duelo entre Bobby Gunns y Elijah Blum, enmarcado dentro de la primera ronda del Super Strong Style 16 de PROGRESS Wrestling.

Completando el cartel, Dennis Dullnig puso sobre la mesa el Campeonato Shotgun wXw ante Ahura, quien venía de fracasar en su intento de hacerse con el Campeonato Mundial Unificado wXw en el show de aniversario de la promotora; Peter Tihanyi (actual máximo monarca) se unió a 10 10 Next Level (Alex Duke & Alexksander Bellamy) para ir contra Norman Harras y Planet Gojirah (Robert Dreissker & Marc Empire) en una «street fight», mientras la estadounidense B33CA regresó a wXw, entre otras concreciones.

► Inicia el SSS 16

Luca De Leone derrotó a M4.

Roadkill (Aeron y Conn Kelly) derrotaron a Shooter Boys (Aaron Ortiz y Anthony Vecchio).

CAMPEONATO SHOTGUN WXW: Dennis Dullnig (c) vs. Ahura acabó en empate por agotarse el límite de tiempo de 15 minutos. Dullnig retuvo el título.

Mike Schwarz derrotó a Nordino.

B3CCA derrotó a Emzy Allosa.

PRIMERA RONDA DEL SUPER STRONG STYLE 16: Elijah Blum derrotó a Bobby Gunns.

PELEA CALLEJERA: Norman Harras y Planet Gojirah (Marc Empire & Robert Dreissker) derrotaron a Peter Tihanyi y 10 10 Next Level (Aleksander Bellamy & Alex Duke).

Sieger im First Round Match des Super Strong Style ist Elijah Blum. Er besiegt @BobbyGunns28 bei #WeLoveWrestling LIVE in Rüthen und ist damit eine Runde weiter im Turnier von @ThisIs_Progress.



Pics by @BeautyInCombat pic.twitter.com/4Y162Ojgxf — wXw Germany (@wXwGermany) January 10, 2026