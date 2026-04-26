Resultados wXw We Love Wrestling- Live In Papenburg | Zoltan vs. Dieter Schwartz

La empresa de lucha libre independiente Westside Xtreme Wrestling, presento su evento wXw We Love Wrestling- Live In Papenburg, el cual tuvo lugar el 25 de abril 2026, desde Alte Kesselschmiede en Papenburg, Niedersachsen, Alemania.
wXw llevó su gira We Love Wrestling a Papenburg el 25 de abril de 2026 con una cartelera marcada por el equilibrio entre talento emergente, nombres consolidados y el ritmo competitivo que define este formato de la empresa alemana. Fue una noche construida sobre combates dinámicos, con protagonismo para la nueva generación de wXw.
► Resultados Westside Xtreme Wrestling
- Peter Tihanyi venció a LSG: El momento clave llegó cuando LSG parecía tener el control tras imponer su ritmo con velocidad y castigar desde la media distancia, pero Peter Tihanyi cambió el curso del combate al absorber una ofensiva aérea y responder con una ráfaga de impacto. Ese intercambio rompió el impulso de LSG y le permitió a Tihanyi cerrar con autoridad, imponiendo su potencia y precisión para abrir la noche con una victoria sólida.
- Swole Patrol (M4 & Tim Koslowski) vencieron a Roadkill (Aeron & Conn Kelly): La lucha cambió por completo cuando Swole Patrol aisló a Conn Kelly en su esquina y ejecutó una secuencia de relevos rápidos que desarmó la ofensiva de Roadkill. Aeron intentó rescatar el combate con una entrada explosiva, pero la superioridad física de M4 y Tim Koslowski terminó pesando demasiado. El momento decisivo fue un ataque combinado que frenó el regreso de Roadkill y dejó el camino libre para la cuenta de tres.
- Jane Nero venció a Ava Everett: El punto de quiebre llegó cuando Ava Everett tomó confianza y buscó imponer control técnico, pero Jane Nero respondió con una transición agresiva que cambió por completo la dinámica. Nero encontró el espacio exacto para castigar en el momento justo, cortó el ritmo de Everett y transformó un combate parejo en una demostración de oportunismo. Ese giro fue el que inclinó definitivamente la balanza a su favor.
- Ricky Sosa venció a Dennis Dullnig: Dennis Dullnig tuvo pasajes de dominio gracias a su agresividad, pero el momento clave fue cuando Ricky Sosa logró escapar de una ofensiva cerrada y convirtió una apertura mínima en un contraataque fulminante. Sosa aprovechó el error de Dullnig al lanzarse con demasiada confianza y lo castigó con precisión, robándole el control del combate en el instante decisivo para sellar la victoria.
- Katsuya Murashima venció a Niklas Bock: El momento más importante llegó cuando Niklas Bock intentó imponer su fortaleza física y empujar a Murashima a una lucha más pesada, pero el japonés respondió con disciplina y timing impecable. Murashima neutralizó el ataque, encontró el hueco en el intercambio y castigó con una secuencia limpia que frenó por completo a Bock. Ese ajuste táctico fue el que definió el combate.
- CAMPEONATO EUROPEO wXw: Zoltan retuvo ante Dieter Schwartz: La lucha por el Campeonato Europeo cambió cuando Dieter Schwartz logró llevar al campeón a un terreno incómodo y por momentos lo puso contra las cuerdas, generando la sensación de sorpresa. Sin embargo, el momento clave fue la reacción de Zoltan en el tramo final: resistió la presión, frenó el mejor momento de Schwartz y aprovechó una sola apertura para castigar con contundencia. Esa respuesta de campeón marcó la diferencia y aseguró una defensa sufrida, pero efectiva.
- CSI (Luca de Leone & Nordino), Elijah Blum & Nick Schreier vencieron a 10 10 Next Level (Aleksander Bellamy & Alex Duke) & Planet Gojirah (Marc Empire & Robert Dreissker): La clave estuvo en el cierre: con el combate ya desgastado y el ritmo completamente roto, el equipo sobreviviente aprovechó la descoordinación rival para ejecutar el tramo final con mayor claridad, resistir la presión y quedarse con la victoria en una guerra de 27 minutos.