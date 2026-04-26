Resultados wXw We Love Wrestling- Live In Papenburg | Zoltan vs. Dieter Schwartz

La empresa de lucha libre independiente Westside Xtreme Wrestling, presento su evento wXw We Love Wrestling- Live In Papenburg, el cual tuvo lugar el 25 de abril 2026, desde Alte Kesselschmiede en Papenburg, Niedersachsen, Alemania.

wXw llevó su gira We Love Wrestling a Papenburg el 25 de abril de 2026 con una cartelera marcada por el equilibrio entre talento emergente, nombres consolidados y el ritmo competitivo que define este formato de la empresa alemana. Fue una noche construida sobre combates dinámicos, con protagonismo para la nueva generación de wXw.

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