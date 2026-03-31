Resultados wXw We Love Wrestling – Live In Erfurt | Elijah Blum vs. Dieter Schwartz

La empresa de lucha libre independiente Westside Xtreme Wrestling, presento su evento We Love Wrestling – Live In Erfurt, el cual tuvo lugar el 29 de marzo 2026, desde From Hell en Erfurt, Thüringen, Alemania.

wXw We Love Wrestling – Live In Erfurt (29 de marzo de 2026) fue un evento compacto pero bien estructurado, fiel al espíritu de la marca una mezcla equilibrada entre talento emergente, nombres consolidados y luchas titulares que mantuvieron el interés del público en todo momento.

En la estelar de la velada Elijah Blum puso sobre la mesa el Campeonato Mundial Unificado wXw ante Dieter Schwartz. También el Campeonato Shotgun fue defendido exitosamente por Dennis Dullnig.

► Resultados Westside Xtreme Wrestling

Marc Empire venció a Amedeo. Empire frenó el ímpetu ofensivo de Amedeo con un Powerbomb contundente, ejecutada tras bloquear un intento aéreo. Katsuya Murashima & M4 vencieron a Roadkill (Aeron & Conn Kelly). La sincronización fue la clave: Murashima neutralizó a uno de los rivales fuera del ring mientras M4 conectaba el movimiento final dentro del cuadrilátero. CAMPEONATO SHOTGUN wXw: Dennis Dullnig (c) retuvo ante Niklas Bock. Cuando Bock parecía cerca de dar la sorpresa, Dullnig sacó su experiencia de campeón y lo sorprendió con un ataque repentino tras esquivar una ofensiva directa. The Grind (Laurance Roman & Nick Schreier) vencieron a CSI (Luca de Leone & Nordino). The Grind impuso su estilo físico aislaron a uno de sus oponentes y ejecutaron un doble castigo en esquina, evitando el relevo y llevándose la victoria. Ahura venció a Zoltan. La lucha más intensa del cartel. El momento determinante fue cuando Ahura resistió el castigo prolongado y respondió con una ráfaga ofensiva tras sobrevivir al intento de Zoltan de llevarse la victoria. Lil Marz & Peter Tihanyi vencieron a Alex Duke & Jane Nero. El final llegó cuando Peter Tihanyi conectó un Slingshot Cutter sobre Duke, aprovechando una distracción previa. Ese movimiento fue definitivo para inclinar la balanza. CAMPEONATO MUNDIAL UNIFICADO wXw: Elijah Blum (c) retuvo ante Dieter Schwartz. Blum demostró por qué es campeón: resistió el momento más fuerte de Schwartz y respondió con su ofensiva final tras un intercambio físico intenso.

El evento cumplió con creces su objetivo: ofrecer una velada entretenida, coherente y sin puntos bajos significativos. Aunque no fue un show diseñado para cambiar el rumbo de la empresa, sí funcionó como una pieza clave dentro del engranaje semanal de wXw, consolidando campeones como Elijah Blum y dando espacio a luchadores que continúan construyendo su identidad. Puntuación final 7.8/10.