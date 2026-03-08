Resultados wXw | We Love Wrestling #74

La empresa de lucha libre independiente Westside Xtreme Wrestling, presento su evento We Love Wrestling #74, el cual tuvo lugar el 8 de marzo 2026, desde Turbinenhalle 1 en Oberhausen, Nordrhein-Westfalen, Alemania.

El 8 de marzo de 2026, la histórica Turbinenhalle de Oberhausen volvió a vibrar con la pasión del circuito independiente europeo cuando la promotora Westside Xtreme Wrestling presentó wXw We Love Wrestling #74, un evento que sirvió como parte del intenso fin de semana del prestigioso torneo wXw 16 Carat Gold 2026, considerado uno de los festivales más importantes del wrestling en Europa

► Resultados Westside Xtreme Wrestling

Henry Faust & Katsuya Murashima vencieron a Roadkill (Aeron & Conn Kelly) Jessy Jay venció a Miko Alana Planet Gojirah (Marc Empire & Robert Dreissker) (w/Robin Christopher Fohrwerk) Quickvencieron a And Dirty (Hugo Brand & Niklas Bock) M4 venció a Nathan Black Greedy Souls (Brendan White & Danny Jones) vencieron a Jay Joshua & Nico Angelo Amedeo venció a Fast Time Moodo and Joseph Alexander and Starboy Charlie Dieter Schwartz venció a Jeremy Wyatt The Grind (Laurance Roman & Nick Schreier) vencieron a CSI (Luca de Leone & Nordino) CAMPEONATO SHOTGUN wXw: Dennis Dullnig (c) venció por DQ a Axel Tischer Jane Nero (w/Aleksander Bellamy & Alex Duke) venció a Kanji

wXw We Love Wrestling #74 cumplió con su objetivo dentro del intenso fin de semana del wXw 16 Carat Gold 2026 ofrecer un espectáculo sólido que mantuvo el ritmo competitivo y permitió que varios talentos destacaran ante el siempre apasionado público de Turbinenhalle. Aunque no fue el evento más grande ni el más trascendental del fin de semana. Puntuación 7/10