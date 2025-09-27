Resultados wXw Pro-Wrestling Grand Prix (Show 1)

El resurgir de la lucha europea desde que cesaran las restricciones pandémicas es cada año más pujante. Mientras RevPro hizo suyo el pasado fin de semana con su Trios Grand Prix (sobre el que ofreceremos pertinente review cuando la promotora suba dicha cita a su OnDemand), este es cosa de wXw y otro particular Grand Prix, desde el Turbinenhalle 2 de Oberhausen (Alemania), donde como comentamos, hay cabida para tres justas: König der Catcher, Femmes Fatales y World Tag Team Tournament.
Y el show inicial de este Pro-Wrestling Grand Prix (amén de dos «anexos», Inner Circle 18 y Extreme Wrestling Party) se celebró ayer, con todo su cartel compuesto de luchas adscritas a los tres torneos.
Por el primero, Elijah Blum vs. LaBron Kozone, Bobby Gunns vs. Marius Al-Ani, Joseph Fenech Jr. vs. Dennis Dullnig y Ahura vs. Adam Priest. Por el segundo, Baby Allison vs. Leyla Hirsch y B3CCA vs. Orsi. Por el tercero, Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones) vs. Dragon Dia y Dragon Kid y The Grind (Laurance Roman y Nick Schreier) vs. KxS (Axel Tischer y Fast Time Moodo).
Esta función, al igual que el resto de las programadas, tienen al canal de YouTube de wXw y TrillerTV como vías de seguimiento.
► La fiesta de wXw (I)
- BLOQUE A DEL KÖNIG DER CATCHER: LaBron Kozone derrotó a Elijah Blum.
- CUARTOS DE FINAL DEL FEMMES FATALES: Leyla Hirsch derrotó a Baby Allison.
- BLOQUE A DEL KÖNIG DER CATCHER: Bobby Gunns vs. Marius Al-Ani acabó en empate por agotarse los 20 minutos reglamentarios.
- CUARTOS DE FINAL DEL WORLD TAG TEAM TOURNAMENT: Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones) derrotaron a Dragon Dia y Dragon Kid.
- BLOQUE B DEL KÖNIG DER CATCHER: Joseph Fenech Jr. derrotó a Dennis Dullnig.
- CUARTOS DE FINAL DEL FEMMES FATALES: Orsi derrotó a B3CCA.
- BLOQUE B DEL KÖNIG DER CATCHER: Ahura derrotó a Adam Priest.
- CUARTOS DE FINAL DEL WORLD TAG TEAM TOURNAMENT: The Grind (Laurance Roman y Nick Schreier) derrotaron a KxS (Axel Tischer y Fast Time Moodo).
